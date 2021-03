Schwerverletzter Motorradfahrer im Straßengraben aufgefunden - Polizei sucht nach Zeugen

Am Montag den 01.03 wurde in den frühen Morgenstunden (6.30 Uhr) von wachsamen Autofahrern, im Bereich Obere Saarlandstraße/ Oppspring in Fahrtrichtung Mülheim Heißen, ein schwerverletzter Motorradfahrer aufgefunden. Durch die Dunkelheit der Straße fiel den Ersthelfern der reflektierende Scheinwerfer des Motorrads im Straßengraben auf. Erst bei näherem Betrachten der Unfallstelle fanden diese den schwer verletzten 57-jährigen Essener. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten die medizinisch versierten Zeugen Erste Hilfe leisten. Nach Eintreffen der Rettungsdienste wurde der Kradfahrer umgehend in ein nahegelegenes Mülheimer Krankenhaus und später zur intensivieren Versorgung zu einer Intensivstation eines Duisburger Klinikums transportiert. Aufgrund der Schwere der Verletzung, konnte der Verwundete keine Angaben zum Unfallhergang machen. Die Polizisten vor Ort sicherten zahlreiche Fahrzeugteile, die darauf hinwiesen, dass der Motorradfahrer bei Dunkelheit von der Straße abkam und sich beim Sturz in das Dickicht schwer verletzte. Die Einsatzkräfte konnten kein Fremdverschulden feststellen, dennoch bittet die Polizei mögliche Augenzeugen, sich unter der zentralen Rufnummer 0201-829-0 zu melden. /AnBe

