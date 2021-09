Schwergewicht Usyk entthront Joshua - Sieg nach Punkten

Boxen

Der Ukrainer siegte in London in einem hochklassigen Boxkampf einstimmig nach Punkten gegen den Briten, der zum zweiten Mal nach 2019 seine Gürtel der Verbände WBA, IBF, WBO und IBO verlor. Unter den Augen von Witali Klitschko blieb Pflichtherausforderer Usyk vor 60.000 Zuschauern im Fußballstadion von Tottenham Hotspur auch in seinem 19. Profikampf siegreich.

Der herausragende Techniker Usyk hatte gegen Joshua klare Größen- und Gewichtsnachteile. Deshalb setzte der 34-Jährige gegen den drei Jahre jüngeren Weltmeister auf seine Schnelligkeit, startete dominant in den Kampf. Joshua zeigte sich beeindruckt, boxte zu passiv und geriet in der vierten Runde erstmals aus dem Gleichgewicht. Erst danach fing sich der Joshua und gestaltete das Duell ausgeglichener. Doch während Usyk in der Endphase noch zulegen konnte, gelang es Joshua nicht, wirkungsvolle Treffer zu landen.

Der Kampf zwischen Joshua und dem früheren Vierfach-Weltmeister im Cruisergewicht war nur durch die Verschiebung des britischen Duells mit Tyson Fury zustande gekommen. WBC-Weltmeister Fury muss aufgrund einer Gerichtsentscheidung erst zum dritten Mal gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder kämpfen. Der Kampf wird am 9. Oktober in Las Vegas ausgetragen. Durch Joshuas Niederlage dürfte ein Fury-Kampf wieder in weite Ferne gerückt sein, zumal von einem Rückkampf gegen Usyk auszugehen ist.

