Schwerer Unfall an der Aktienstraße - mit UPDATE

+++ 8:55 Uhr: Trotz einer durchgeführten Notoperation ist eine 46jährige Mutter in der Nacht in einem Krankenhaus verstorben. Ihr 46-jähriger Ehemann, der gemeinsame 10-jährige Sohn sowie zwei 25- und 27-jährige Männer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 27-jähriger Mann mit seinem Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine, für ihn Rot zeigende, Ampel gefahren sein. In der Kreuzung war er in das Auto der Familie geprallt ***





Bei einem Verkehrsunfall an der Aktienstraße sind gestern Abend fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Das sagt die Feuerwehr. Gegen 20:15 Uhr waren in Höhe der A40 zwei Autos zusammengeprallt.

© Feuerwehr Mülheim