Schwerer Luftangriff auf Kiew mit mindestens 15 Toten

Kiew/Moskau (dpa) - Durch einen schweren russischen Luftangriff sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens 15 Menschen getötet worden. Das teilte der Militärchef der Stadtverwaltung, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mit. Bei der Attacke in der Nacht auf Donnerstag schlug eine Rakete in ein mehrstöckiges Wohngebäude ein.

Im Laufe des Tages wurden immer höhere Opferzahlen genannt, weil in den Trümmern weitere Leichen gefunden wurden. «Leider haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet, wie viele Menschen noch verschüttet sein könnten», schrieb Tkatschenko.

Unter den Toten waren nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch ein sechsjähriger Junge und dessen Mutter. Bis zum Abend wurden 145 Verletzte gezählt, darunter 14 Kinder. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko war dies die höchste Zahl verletzter Minderjähriger in einer Nacht in Kiew seit Kriegsbeginn.

Selenskyj: Kiew war das Hauptziel

Die ukrainische Hauptstadt war Selenskyj zufolge das Hauptziel der russischen Angriffe. Es seien aber auch das Umland von Kiew sowie die Regionen Dnipropetrowsk, Poltawa, Sumy, Mykolajiw attackiert worden. Moskau habe insgesamt mehr als 300 Drohnen und 8 Raketen abgefeuert. «Heute hat die Welt wieder einmal Russlands Antwort auf unseren mit Amerika und Europa geteilten Wunsch nach Frieden gesehen», schrieb Selenskyj.

Attacke auf frontnahe Stadt Kramatorsk

Bei einem russischen Angriff wurde in der ostukrainischen Industriestadt Kramatorsk mindestens ein Mensch getötet. Elf weitere seien verletzt worden, erklärte der Gouverneur des Gebiets, Wadym Filaschkin. Ein fünfstöckiges Wohnhaus sei gezielt angegriffen worden. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern.

Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner der Stadt auf, aufgrund der näher rückenden Front in sicherere Gebiete des Landes zu fliehen. Die russisch-ukrainische Frontlinie verläuft circa 15 Kilometer südöstlich der Stadt.

Russland meldet Eroberung von Kleinstadt Tschassiw Jar

An diesem Frontabschnitt eroberte die russische Armee eigenen Angaben zufolge nach mehr als einem Jahr schwerer Kämpfe die Kleinstadt Tschassiw Jar. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zeitgleich verbreiteten Moskauer Militärblogger Videos, in denen Soldaten russische Flaggen im Westteil der Stadt hissten.

Eine ukrainische Bestätigung für die vollständige Eroberung gab es zunächst nicht. Ukrainische Militärbeobachter kennzeichnen in ihren Karten westliche Teile von Tschassiw Jar weiter als unter ukrainischer Kontrolle stehend. Eine Eroberung würde den russischen Truppen den Weg in Richtung der nur wenige Kilometer entfernten wichtigen Industriestadt Kostjantyniwka frei machen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion.

Feuer auf Gelände von Industriebetrieb in Russland

Ihrerseits griff die Ukraine nachts mit Drohnen russisches Gebiet an. In der Region Pensa verursachten die Drohnen einen Brand auf dem Gelände eines Industriebetriebs, wie Gouverneur Oleg Melnitschenko mitteilte. Schäden oder Verletzte gebe es nicht. Einem russischen Telegramkanal zufolge soll es in Pensa ein Elektronik-Unternehmen geben, das Computertechnik für das russische Verteidigungsministerium herstellt sowie einen Rüstungsbetrieb.