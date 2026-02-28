Schwacher Schröder verliert mit Cavs bei NBA-Topteam Detroit

Detroit (dpa) - Basketball-Europameister Dennis Schröder erlebt mit seinem neuen NBA-Team Cleveland Cavaliers eine erste kleine Krise. Beim Topteam Detroit Pistons unterlag Cleveland mit 119:122 (114:114, 54:50) nach Verlängerung - und somit erstmals mit Schröder zwei Spiele in Serie. Es war die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen für die Cavs.

Schröder startete in Abwesenheit der beiden Starspieler James Harden und Donovan Mitchell trotz Problemen am Knöchel, hatte aber einen schwachen Tag. Der 32 Jahre alte Spielmacher legte zwar zwölf Punkte und neun Assists auf, traf aber nur vier seiner 15 Würfe aus dem Feld und erlaubte sich vor allem gleich acht Ballverluste.

Partie lange wegen Signal-Horn unterbrochen

Die Partie musste im dritten Viertel länger unterbrochen werden, weil das Signal-Horn, das nach Ablauf eines Angriffs ertönt, für mehr als zehn Minuten nicht aufhörte zu dröhnen.

Cleveland führte lange und bis fünf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit mit drei Punkten. Wegen eines Fouls bei einem langen Dreier-Versuch von der Mittellinie durfte Detroits Daniss Jenkins dreimal an die Freiwurflinie - verwandelte alle drei Versuche und glich aus.

In der Verlängerung setzte sich Detroit, Tabellenführer der Eastern Conference, angeführt von Jalen Duren mit 33 Punkten und 16 Rebounds, knapp durch. Cleveland liegt in der Eastern Conference weiter auf Platz vier.

Oklahoma gewinnt hitziges Spitzenspiel gegen Denver

In einem ebenfalls hart umkämpften und hitzigen Spitzenspiel in der Western Conference setzten sich die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein mit 127:121 (107:107, 50:59) nach Verlängerung gegen die Denver Nuggets durch.

Oklahomas Starspieler Shai Gilgeous-Alexander konnte erstmals wieder mitwirken, nachdem er fast den gesamten Februar verletzt gefehlt hatte. Der wertvollste Spieler der Vorsaison kam direkt auf 36 Punkte und neun Assists. Hartenstein erzielte neun Punkte und überzeugte mit seiner Vielseitigkeit und unter anderem acht Rebounds und fünf Assists.

Im Schlussviertel war es zu einer Rudelbildung gekommen, nachdem Lu Dort Denvers Topstar Nikola Jokic abseits des Balls gefoult hatte. Dort wurde des Feldes verwiesen, Jokic und Oklahomas Jaylin Williams erhielten technische Fouls.

Titelverteidiger Oklahoma führt die Western Conference knapp vor den San Antonio Spurs an, Denver liegt auf Rang vier.