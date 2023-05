Schulterverletzung: Timo Boll sagt WM-Start ab

Düsseldorf (dpa) - «Ich muss diese Entscheidung schweren Herzens treffen, weil mein Fokus ganz klar auf den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris liegt», sagte der 42 Jahre alte Rekord-Europameister. «Deshalb muss ich das Problem jetzt richtig an der Wurzel packen und umfassend ausräumen.»

Boll pausiert bereits seit drei Monaten wegen einer Schulterverletzung am linken Schlagarm. Bei der vorangegangenen Individual-WM in Houston gewann er im Alter von 40 Jahren noch die Bronzemedaille im Einzel. In Durban findet vom 20. bis 28. Mai zum ersten Mal seit 1939 in Kairo wieder eine Weltmeisterschaft in Afrika statt.