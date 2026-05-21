Schulplatzkrise in Mülheim: Platz für zwölf Klassen fehlt

Konkret fehlen laut GEW aktuell Plätze für zwölf Klassen an den Realschulen und für weitere drei Klassen an den Gesamtschulen. Für betroffene Familien bedeutet das: Unsicherheit, lange Schulwege und fehlende Wahlmöglichkeiten.





Die GEW fordert seit mehr als vier Jahren eine vierte Gesamtschule in Mülheim – ihre Warnungen seien von Politik und Verwaltung jedoch ignoriert worden, so die Gewerkschaft. Stattdessen setzte die Stadt auf Übergangslösungen: Container auf Schulhöfen, überfüllte Klassen und fehlende Fachräume sind laut GEW inzwischen Alltag an vielen Schulen.





Die Gewerkschaft fordert jetzt sofortige Planungen für eine neue Gesamtschule sowie ein langfristiges Schulentwicklungskonzept – Provisorien dürften kein Dauerzustand werden.