Schulplatzkrise in Mülheim: Platz für zwölf Klassen fehlt
An Mülheims weiterführenden Schulen fehlen Hunderte Schulplätze – und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht aus ihrer Kritik kein Hehl. Seit Jahren habe sie vor genau dieser Situation gewarnt, heißt es von der GEW in einem aktuellen Schreiben.
Veröffentlicht: Donnerstag, 21.05.2026 05:07
Konkret fehlen laut GEW aktuell Plätze für zwölf Klassen an den Realschulen und für weitere drei Klassen an den Gesamtschulen. Für betroffene Familien bedeutet das: Unsicherheit, lange Schulwege und fehlende Wahlmöglichkeiten.
Die GEW fordert seit mehr als vier Jahren eine vierte Gesamtschule in Mülheim – ihre Warnungen seien von Politik und Verwaltung jedoch ignoriert worden, so die Gewerkschaft. Stattdessen setzte die Stadt auf Übergangslösungen: Container auf Schulhöfen, überfüllte Klassen und fehlende Fachräume sind laut GEW inzwischen Alltag an vielen Schulen.
Die Gewerkschaft fordert jetzt sofortige Planungen für eine neue Gesamtschule sowie ein langfristiges Schulentwicklungskonzept – Provisorien dürften kein Dauerzustand werden.