Schulden in Mülheim: Sparkasse unterstützt AWO-Beratung

Das Geld fließt direkt in die beiden Beratungsstellen in Stadtmitte und Styrum. Nötig ist die Spende, weil Land und Kommune die steigenden Kosten nicht vollständig abdecken, so die AWO. Die Nachfrage wächst: Rund 5,67 Millionen Menschen in Deutschland gelten als überschuldet – Tendenz steigend. Die häufigsten Auslöser sind Jobverlust, Krankheit oder Trennung. Doch auch der Konsum auf Pump wird zum wachsenden Problem – vor allem bei jungen Menschen. „Buy now, pay later"-Dienste wie Klarna oder PayPal Ratenzahlung machen es leicht, den Überblick zu verlieren: Aus vielen kleinen Beträgen werden schnell große Schulden, sobald Mahngebühren und Zinsen dazukommen, warnt die AWO. Wer Hilfe braucht, kann sich jederzeit an die AWO Schulden- und Insolvenzberatung wenden: 0208/20774-200 oder sib@awo-mh.de.