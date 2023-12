Schuhkartons rollen bald Richtung Ukraine

In Kürze soll sich ein Transport auf den Weg in die Ukraine machen. An Bord werden sein u.a. warme Kleidung, medizinische Hilfs- und Pflegemittel, Infusionen, Verbandsmittel, Pflege- und Hygieneartikel, Laptops oder Sport- und Spielmaterial. Die Stadt unterstützt damit die Initiative Tschernobyl-Kinder. Die Hilfe läuft schon seit vielen Jahren. Weil der Weg nach Tschernobyl durch den Krieg weiterhin blockiert ist, werden die Spenden wie auch im letzten Jahr in die Stadt Ivano-Frankivsk gebracht.