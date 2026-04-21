Schüler gestalten Kunstwerk für Demokratie

Jeder Schüler gestaltete eine eigene Feder mit seinen Eindrücken des Tages. Am Abend wurden alle Federn zu einem großen bunten Flügel-Kunstwerk zusammengesetzt. Es hängt nun dauerhaft in der Schule und soll an demokratische Werte erinnern. Lokale Politiker waren beim Abschlussevent zu Gast und zeigten sich begeistert vom Engagement der Jugendlichen. Solche Projekte seien das Herzstück der Stadtgesellschaft, hieß es aus der Politik.