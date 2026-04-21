© Kathleen Klüttermann
© Kathleen Klüttermann
Schüler gestalten Kunstwerk für Demokratie
An der Willy-Brandt-Schule in Styrum haben Schüler kürzlich einen besonderen Projekttag gestaltet. Unter dem Motto „Demokratie leben" diskutierten über 50 Jugendliche in 42 Workshops über Freiheit, Toleranz und Vielfalt.
Veröffentlicht: Dienstag, 21.04.2026 14:00
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Jeder Schüler gestaltete eine eigene Feder mit seinen Eindrücken des Tages. Am Abend wurden alle Federn zu einem großen bunten Flügel-Kunstwerk zusammengesetzt. Es hängt nun dauerhaft in der Schule und soll an demokratische Werte erinnern. Lokale Politiker waren beim Abschlussevent zu Gast und zeigten sich begeistert vom Engagement der Jugendlichen. Solche Projekte seien das Herzstück der Stadtgesellschaft, hieß es aus der Politik.
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