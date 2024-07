Schreck vor Olympia-Eröffnung: Brandanschläge auf Bahn

Paris (dpa) - Nur wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris verüben Unbekannte mehrere Brandschläge auf das Schnellzugnetz in Frankreich. Die Bahn SNCF spricht von starken Beeinträchtigungen. Auch mindestens drei deutsche Sportler sind von den Folgen der Vorfälle betroffen.

Was ist passiert?

Nach Angaben der SNCF kam es in der Nacht auf Freitag zu Brandanschlägen auf Anlagen des Schnellzugnetzes. Medienberichten zufolge wurden unter anderem Signalanlagen angezündet oder Kabel durchtrennt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Hochrangige Politiker wie der Premierminister Gabriel Attal sprechen von Sabotageakten.

Wurden Menschen verletzt?

Von Vorfällen oder Unfällen aufgrund der Anschläge ist zunächst nichts bekannt; es scheinen keine Menschen zu physischem Schaden gekommen zu sein. Die französischen Behörden und die Bahn äußerten sich bislang nicht konkret dazu.

Welche Bahnstrecken sind betroffen?

Laut SNCF gab es Brandschläge auf drei Achsen: der Ost-Achse, die von Paris nach Straßburg führt; der Nord-Achse, auf der unter anderem der Eurostar in Richtung Ärmelkanal und London fährt; der Atlantik-Achse von Paris Richtung Südwesten.

Welche Folgen haben die Brandanschläge für Passagiere?

Der Bahnverkehr rund um Paris ist laut SNCF teils stark eingeschränkt. Insgesamt 800.000 Menschen müssen Zugausfälle in Kauf nehmen. Jeder zweite Zug nach Osten, nach Norden und jeder vierte Schnellzug in Richtung Bordeaux sei betroffen, teilte der geschäftsführende Verkehrsminister Patrice Vergriete mit. Die Auswirkungen werden das ganze Wochenende bemerkbar sein. Der Eurostar rät seinen Reisenden, ihre Fahrten - wenn möglich - zu verschieben.

Sind auch deutsche Fans oder sogar deutsche Sportler betroffen?

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Anschläge kaum Auswirkungen auf den Zugverkehr in Deutschland haben. Allerdings könnte es zu Behinderungen bei Zügen kommen, die von oder nach Straßburg oder Paris unterwegs seien. Just dabei wurden drei deutsche Olympia-Springreiter ausgebremst, die am Freitag eigentlich nach Paris fahren wollten. Wegen der zu erwartenden großen Verspätung stornierten die Pferdesportler ihre Anreise und verpassen damit auch die Eröffnungsfeier.

Welche Auswirkungen gibt es für die Spiele und die Eröffnungsfeier am Abend?

Auch auf der Route zum Stade de France im Norden von Paris - wo Rugbyspiele und die Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden - geht aktuell nichts. Allerdings hielten sich direkte Einschränkungen auf die sportlichen Events in Grenzen, weil am Freitag kein Training und kein Wettkampf auf dem Programm steht. Von den Olympia-Organisatoren gibt es bislang noch keine Information, ob die Vorfälle Einfluss haben auf die Eröffnungsfeier am Abend.