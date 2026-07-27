Schon wieder: Aktivisten springen bei Delfinshow ins Becken

Die drei Niederländer — zwei Männer und eine Frau — hielten Transparente mit Aufschriften wie „Sie verdienen den Ozean" hoch. Die Show vor rund 1.200 Zuschauern wurde sofort abgebrochen, das Delfinarium geräumt und die Tiere in einen geschützten Bereich gebracht. Die Polizei nahm alle drei zur Identitätsfeststellung mit. Nach Zahlung von Sicherheitsleistungen kamen sie wieder frei, erhielten aber Platzverweis für den Bereich vor dem Zoo. Gegen alle drei wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt. In den letzten Jahren hatten Aktivisten mehrfach im Duisburger Delfinarium Shows gestört.