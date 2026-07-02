„Schön hier!" Runde drei: Event in der Mülheimer Innenstadt
Am Donnerstag (02.07.) lädt die Veranstaltungsreihe „Schön hier!" wieder ins Wallviertel und in die Altstadt ein. Mehr als 40 Geschäfte, Restaurants, Vereine und Initiativen machen mit – von 17 bis 22 Uhr.
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.07.2026 05:21
An den bekannten Hotspots rund um Rathausmarkt, Wallstraße und Siegfried-Reda-Platz gibt es wieder Live-Musik, Wein, Streetfood und den „Markt der schönen Dinge" mit kreativen Fundstücken. Neu dabei: Das Restaurant Medici bietet exklusiv für den Abend kroatische Spitzen-Gins an – die sonst nicht auf der Karte stehen. In der Altstadt öffnet Künstlerin Deborah Marschner ihr Atelier – und um 18 Uhr gibt es in der Bachstraße 32 eine Doppellesung unter dem Motto „Krimi und Philosophie". Wer beim Einkauf in teilnehmenden Geschäften 2-Euro-Wertmarken bekommt, kann diese direkt in der Gastronomie einlösen. Teile der Wallstraße werden für den Autoverkehr gesperrt, Sicherheitskräfte sind vor Ort. Nach dem Donnerstag geht die Reihe noch zweimal weiter: am 6. August und 3. September – jeweils bis 22 Uhr.