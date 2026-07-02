„Schön hier!" Runde drei: Event in der Mülheimer Innenstadt

An den bekannten Hotspots rund um Rathausmarkt, Wallstraße und Siegfried-Reda-Platz gibt es wieder Live-Musik, Wein, Streetfood und den „Markt der schönen Dinge" mit kreativen Fundstücken. Neu dabei: Das Restaurant Medici bietet exklusiv für den Abend kroatische Spitzen-Gins an – die sonst nicht auf der Karte stehen. In der Altstadt öffnet Künstlerin Deborah Marschner ihr Atelier – und um 18 Uhr gibt es in der Bachstraße 32 eine Doppellesung unter dem Motto „Krimi und Philosophie". Wer beim Einkauf in teilnehmenden Geschäften 2-Euro-Wertmarken bekommt, kann diese direkt in der Gastronomie einlösen. Teile der Wallstraße werden für den Autoverkehr gesperrt, Sicherheitskräfte sind vor Ort. Nach dem Donnerstag geht die Reihe noch zweimal weiter: am 6. August und 3. September – jeweils bis 22 Uhr.