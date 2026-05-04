„Schön hier!" kommt zurück

Im Wallviertel dreht sich beim „Perfetto Vino" alles um Live-Musik und Wein – ganz wie in den Anfangsjahren der Reihe. Auf dem Rathausmarkt gibt es elektronische Musik, ausgesuchte Weine und Streetfood. Auf dem Siegfried-Reda-Platz startet ab 16 Uhr der „Markt der schönen Dinge" mit Vintage-Mode, Designstücken und Live-Musik. Wer beim Einkaufen in der Innenstadt etwas ausgibt, bekommt 2-Euro-Wertmarken – einlösbar bei teilnehmenden Gastronomiebetrieben. Teile der Wallstraße werden für den Autoverkehr gesperrt, Sicherheitskräfte und ein Sanitätsteam sind vor Ort. Nach dem Auftakt am Donnerstag geht die Reihe in diesem Jahr noch viermal weiter: am 11. Juni, 2. Juli, 6. August und 3. September – alle Veranstaltungen enden jeweils um 22 Uhr. Alle Standorte sind an den hellblauen „Schön hier!"-Fahnen zu erkennen, eine Übersicht gibt es hier.