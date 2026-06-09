Schock in Mülheim: SWB reißt 73 Wohnungen ab

Die Gebäude aus den 1920er- und 1950er-Jahren seien nicht mehr zukunftsfähig, begründet die SWB den Schritt: veraltete Haustechnik, fehlende Barrierefreiheit, schlechte Energiewerte – in einigen Wohnungen liegen sogar die Toiletten außerhalb der eigentlichen Wohnung. Ein Umbau zu vertretbaren Mieten sei nicht möglich, heißt es auf unsere Nachfrage aus dem Unternehmen. Bis Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 sollen alle Wohnungen leer sein. Die SWB verspricht, die Mieterinnen und Mieter nicht allein zu lassen: Sie will bei der Wohnungssuche helfen, Umzugskosten übernehmen und eigene Wohnungen im Bestand anbieten. Wer möchte, soll nach dem Neubau sogar zurückziehen können. Eine Informationsveranstaltung für alle Mieterinnen und Mieter soll laut SWB zeitnah stattfinden – der aktuelle Brief ist noch keine offizielle Kündigung, heißt es.