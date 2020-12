Schnell zitieren und reagieren im Chat

Messenger Tools

Berlin (dpa/tmn) - Was als kurzer Chat beginnt, wächst sich binnen weniger Stunden zur ellenlangen Konversation aus. Das ist nicht ungewöhnlich. Wer dann noch Bezug auf eine Nachricht nimmt, die zeitlich ein wenig zurückliegt, sät schnell Verwirrung oder erzeugt Missverständnisse.

Es sei denn, man wischt die betreffende Nachricht nach rechts (teils auch nach links) weg. So etwa bei Signal, Threema oder auch bei Whatsapp unter Android. Dann kann man direkt eine neue Nachricht tippen, gleich darüber wird aber auch die Nachricht zitiert, auf die man Bezug nehmen möchte. Ursprüngliche Nachricht und Reaktion werden dann auch zusammen gesendet, so dass die Empfängerin oder der Empfänger nicht erst suchen muss, was sie oder er noch einmal geschrieben hatte.

Für schnelle Reaktionen funktioniert oft auch Folgendes, etwa bei Signal: Länger die betreffende Nachricht drücken, bis sich eine Leiste mit Emojis öffnet. Dann einfach eines auswählen, das als Reaktion an der Nachricht auftaucht.

