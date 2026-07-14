Schnell mal weg! Präsentiert von der Erlebnisregion Willingen

Schafft ihr es in drei Stunden fertig für die Abreise zu sein? Dann wartet vielleicht schon bald ein Erlebnis-Wochendendtrip für zwei Personen in die Erlebnisregion Willingen auf euch.

Jeden Freitagvormittag nennen wir euch zwischen 10 und 11 Uhr bei uns im Programm einen Treffpunkt in eurer Region.

Schafft ihr es:

Bis 13 Uhr mit gepackten Koffern und abfahrbereit an diesem Treffpunkt zu sein Als erste Teilnehmer vor Ort zu sein.

Dann geht es für euch sofort ab nach Willingen (WICHTIG: Die Anreise ist nicht inklusive und muss durch euch selbst erfolgen).

Also schaltet ein, um den nächsten Treffpunkt zu erfahren!