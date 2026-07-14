Schnell mal weg! Präsentiert von der Erlebnisregion Willingen
Wie schnell schafft ihr es, eure Koffer zu packen? Beweist Spontanität und Schnelligkeit und gewinnt mit etwas Glück ein Wochenende in der Erlebnisregion Willingen inklusive zwei Hotelübernachtungen und Erlebnispaket.
Veröffentlicht: Dienstag, 14.07.2026 13:26
So schnell wart ihr noch nie im Urlaub!
Schafft ihr es in drei Stunden fertig für die Abreise zu sein? Dann wartet vielleicht schon bald ein Erlebnis-Wochendendtrip für zwei Personen in die Erlebnisregion Willingen auf euch.
Jeden Freitagvormittag nennen wir euch zwischen 10 und 11 Uhr bei uns im Programm einen Treffpunkt in eurer Region.
Schafft ihr es:
- Bis 13 Uhr mit gepackten Koffern und abfahrbereit an diesem Treffpunkt zu sein
- Als erste Teilnehmer vor Ort zu sein.
Dann geht es für euch sofort ab nach Willingen (WICHTIG: Die Anreise ist nicht inklusive und muss durch euch selbst erfolgen).
Also schaltet ein, um den nächsten Treffpunkt zu erfahren!
Freut euch auf dieses Erlebnispaket:
- Berg- und Talfahrt mit der Ettelsberg-Kabinenbahn
- Eintritt in den Hochheideturm
- Eintritt Skywalk Willingen
- Berg- und Talfahrt mit dem Mühlenkopfliner
- Eintritt Adlerhorst an der Mühlenkopfschanze und
- Eintritt Lagunen-Erlebnisbad
Und auf diese Hotels:
24.07. – 26.07.2026
1 Doppelzimmer mit Dusche/WC für 2 Personen mit Frühstück im Wellnesshotel Bürgerstuben
31.07. – 02.08.2026
1 Doppelzimmer mit Dusche/WC für 2 Personen mit Frühstück im K1 Hotel Willingen
07.08. – 09.08.2026
1 Doppelzimmer mit Dusche/WC für 2 Personen mit Frühstück im Hotel garni Bergkristall
14.08. – 16.08.2026
1 Doppelzimmer mit Dusche/WC für 2 Personen mit Frühstück im Posthotel Usseln
21.08. – 23.08.2026
1 Doppelzimmer mit Dusche/WC für 2 Personen mit Frühstück im Hotel Edelweiss
28.08. – 30.08.2026
1 Doppelzimmer mit Dusche/WC für 2 Personen mit Frühstück im Waldhotel Willingen