Schnee, Wind, Eis: Zwei Bundesliga-Spiele im Norden abgesagt

Hamburg (dpa) - Das Schneechaos im Norden hat zu zwei Spielabsagen in der Fußball-Bundesliga geführt: Wenige Stunden nach dem Aus für die Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig wurde auch das Spiel des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim gestrichen.

Die Begegnungen können wegen der widrigen Wetterbedingungen mit Schnee und stürmischem Wind nicht wie geplant an diesem Samstag stattfinden, wie die Vereine und die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilten. Wann die Spiele nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Neue Spieltermine würden «zeitnah bekanntgegeben», schrieb die DFL.

Pauli-Chef Göttlich: Behörden haben Absage ausdrücklich empfohlen

In der Mitteilung des FC St. Pauli hieß es, dass wegen des starken Schneefalls und der Schneeverwehungen «die Sicherheit der Versammlungsstätte und die sichere Durchführung der Veranstaltung unter Einhaltung aller Betriebsvorschriften nicht gewährleistet» sei.

St. Paulis Präsident Oke Göttlich machte deutlich, dass die Behörden «angesichts der Gesamtlage in Hamburg ausdrücklich eine Absage» empfohlen hätten. «Ausschlaggebend waren dabei vor allem die zusätzliche Belastung für Einsatzkräfte, die medizinische Infrastruktur sowie die weiterhin bestehenden erheblichen Risiken und Einschränkungen im Verkehrsraum», sagte er.

Werder: «Erhebliche Glättebildung im Weserstadion»

Als Grund für die Absage in Bremen nannte der SV Werder «eine erhebliche Glättebildung in den Umläufen, Zuschauerbereichen und Verkehrsflächen im Weserstadion sowie erhebliche Schneeverwehungen in weiten Teilen des Stadionareals».

Aufgrund der Prognosen könne nicht gewährleistet werden, «dass zu Spielbeginn ein Zustand hergestellt werden kann, der den sicherheitsrechtlichen Anforderungen eines Bundesligaspiels gerecht wird». Zudem sei durch glatte Straßen und Ausfälle im Nah- und Fernverkehr die sichere Anreise der Stadionbesuchenden nicht sichergestellt.

Sturmtief Elli bringt Schnee und stürmisches Wetter

Das Sturmtief Elli mit neuerlichem Schneefall und stürmischem Wetter hatte zuletzt die ohnehin schwierigen winterlichen Verhältnisse in Teilen des Nordens noch einmal verschärft. Alle Bemühungen, das Spiel möglich zu machen, brachten nichts.

Eine rechtzeitige Entscheidung für die Absage in Hamburg musste auch aus Rücksicht auf RB Leipzig getroffen werden. Für 14.30 Uhr war die Spieltags-Pressekonferenz mit Cheftrainer Ole Werner vorgesehen. Anschließend sollte die Abreise des Trosses nach Hamburg erfolgen. Die Pressekonferenz mit Werner wurde abgesagt.

Fußball-Jahr beginnt für die vier Clubs mit Verspätung

Neue Termine für die ausgefallenen Begegnungen des 16. Spieltages sind noch offen. Alle vier Vereine sind international nicht beschäftigt. Der FC St. Pauli und RB sind aber Anfang Februar im Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs vertreten. Die Hamburger spielen am 3. Februar bei Bayer Leverkusen, die Leipziger sind am 11. Februar zu Gast bei Bayern München.

Das Fußball-Jahr beginnt für den FC St. Pauli nun am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg, RB Leipzig empfängt am letzten Hinrunden-Spieltag ebenfalls am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) den SC Freiburg. Die Bremer sind am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund zu Gast, die Hoffenheimer treffen am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) auf Borussia Mönchengladbach.