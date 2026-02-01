Schmerzhafter Ausfall: Handballer im EM-Finale ohne Fischer

Herning (dpa) - Deutschlands Handballer müssen im EM-Endspiel gegen Topfavorit Dänemark kurzfristig auf Justus Fischer verzichten. Der 22 Jahre alte Kreisläufer fällt wegen eines Infekts für die Partie heute Abend (18.00 Uhr/ZDF und Dyn) in Herning aus. Zudem strich Bundestrainer Alfred Gislason Rechtsaußen Mathis Häseler aus dem Kader.

Fischer hatte mit einer überragenden Leistung beim 31:28-Sieg der DHB-Auswahl im Halbfinale gegen Kroatien großen Anteil am Einzug ins Endspiel. Sein Ausfall bedeutet eine Schwächung für die deutsche Mannschaft, die sich zum dritten Mal nach 2004 und 2016 zum Europameister krönen will.