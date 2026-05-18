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Schloß Broich: Torbogen wird saniert
© Friederike Scholz
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Schloß Broich: Torbogen wird saniert

Der Torbogen am Haupteingang von Schloß Broich bekommt ab Montag (18.05.) eine Frischzellenkur. Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 5. Juni.

Veröffentlicht: Montag, 18.05.2026 03:23

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Ziel der Maßnahme ist es, die Entwässerung im Bereich des Torbogens zu verbessern – damit das historische Gemäuer auch langfristig trocken bleibt. Das Konzept dafür hat die Schlossbetreiberin MST gemeinsam mit einem Fachmann entwickelt, der bereits die große Schlosssanierung von 2010 bis 2020 begleitet hatte. Die Arbeiten laufen in enger Abstimmung mit den zuständigen Denkmalbehörden. Für Besucherinnen und Besucher ändert sich nichts – auch das Pfingstspektakulum ist laut MST nicht beeinträchtigt.

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