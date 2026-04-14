Schlaglöcher in Mülheim so schlimm wie nie

Der Grund ist ein Teufelskreis: Schlechte Straßen lassen mehr Wasser durch Risse eindringen. Bei Frost-Tau-Wechseln sprengt das Wasser den Asphalt von innen auf. Das ist kein Mülheimer Problem allein, sondern betrifft fast alle Kommunen in Deutschland, heißt es von der Stadt. Besonders schlimm ist die Lage auf dem Winkhauser Weg, der Saarner Straße und der Oberhausener Straße. Komplett saniert werden müssten Abschnitte auf dem Buggenbeck, der Bruchstraße und der Kirchbachstraße. Täglich gehen rund zehn Meldungen zu Schlaglöchern bei der Stadt ein. Vier Mitarbeiter in zwei Kolonnen sind täglich damit beschäftigt, die schlimmsten Löcher zu flicken. Wer ein Schlagloch melden will, kann die städtische Kümmerkarte nutzen.