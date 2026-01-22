Schlag gegen Drogenbande - mehrere Festnahmen
Bei einer Drogenrazzia in Mülheim und Oberhausen sind sieben Tatverdächtige festgenommen. Bereits am vergangenen Dienstag (20.1.) waren insgesamt neun Objekte durchsucht worden, darunter ein Café. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitgeteilt. Bei der Razzia wurden Marihuana, Ecstasy-Tabletten, Kokain und 2100 Euro Bargeld sichergestellt.
Veröffentlicht: Donnerstag, 22.01.2026 14:09
Gegen zwei Männer im Alter von 19 und 28 Jahren wurden bereits bestehende Haftbefehle vollstreckt. Fünf weitere Tatverdächtige kamen in Gewahrsam, einer davon ebenfalls in Untersuchungshaft. Alle Verdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Gruppe soll vor allem am Hans-Böckler-Platz in Mülheim und an der Bachstraße mit Drogen gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen seit März 2024. Damals waren bereits fünf Dealer gefasst und knapp ein Kilogramm Kokain sowie rund dreieinhalb Kilo Marihuana sichergestellt worden.