Schlag gegen Drogenbande - mehrere Festnahmen

Gegen zwei Männer im Alter von 19 und 28 Jahren wurden bereits bestehende Haftbefehle vollstreckt. Fünf weitere Tatverdächtige kamen in Gewahrsam, einer davon ebenfalls in Untersuchungshaft. Alle Verdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Gruppe soll vor allem am Hans-Böckler-Platz in Mülheim und an der Bachstraße mit Drogen gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen seit März 2024. Damals waren bereits fünf Dealer gefasst und knapp ein Kilogramm Kokain sowie rund dreieinhalb Kilo Marihuana sichergestellt worden.