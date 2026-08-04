© Karsten Schmid - fotolia
© Karsten Schmid - fotolia
Schlafender löst Rettungseinsatz aus
Auf der Ruhr in Mülheim hat eine Person am Abend (03.08.) einen Rettungseinsatz ausgelöst. Zeugen hatten gegen 21 Uhr am Kahlenbergwehr ein treibendes Schlauchboot bemerkt, in dem ein Mensch lag. Weil auf Rufe vom Ufer keine Reaktion kam, hatten sie die Feuerwehr alarmiert.
Veröffentlicht: Dienstag, 04.08.2026 06:57
Anzeige
Feuerwehr, DLRG und Wasserretter rückten daraufhin mit Booten zur Ruhr aus, sagt die Feuerwehr. Vor Ort zeigte sich: In dem Schlauchboot lag tatsächlich eine Person unterhalb des Wehrs. Nach mehreren Ansprachen wachte die Person auf und ruderte selbst ans Ufer. Dort wurde sie vom Rettungsdienst kontrolliert. Nach Angaben der Feuerwehr war die Person nur eingeschlafen und blieb unverletzt.
Anzeige