Schlafender löst Rettungseinsatz aus

Feuerwehr, DLRG und Wasserretter rückten daraufhin mit Booten zur Ruhr aus, sagt die Feuerwehr. Vor Ort zeigte sich: In dem Schlauchboot lag tatsächlich eine Person unterhalb des Wehrs. Nach mehreren Ansprachen wachte die Person auf und ruderte selbst ans Ufer. Dort wurde sie vom Rettungsdienst kontrolliert. Nach Angaben der Feuerwehr war die Person nur eingeschlafen und blieb unverletzt.