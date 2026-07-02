Schillernder Film auf der Ruhr: Entwarnung – nur Natur

Gegen 7 Uhr rückte ein Löschzug samt Löschboot aus. Der Film erstreckte sich über rund 70 Meter auf der Wasseroberfläche und sah täuschend ähnlich wie ein Ölfilm aus. Tests in Zusammenarbeit mit dem städtischen Umweltamt und dem Wasserstraßenamt ergaben jedoch: kein Mineralöl, kein Kraftstoff. Bei der Substanz handelte es sich um einen natürlichen Biofilm, der durch biologische Abbauprozesse im Wasser entsteht und optisch leicht mit Öl verwechselt werden kann – eine Gefahr für die Umwelt bestand laut Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.