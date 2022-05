Scheine für Vereine – Gewinnt mindestens 1.500 Euro für euren Verein

Euer eingetragener Verein hat jetzt bei uns die Chance mindestens 1.500 Euro für die Vereinskasse zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Einfach jetzt bewerben und Radio Mülheim hören!

Jeder eingetragene Mülheimer Verein hat die Chance mindestens 1.500 Euro für sein Projekt zu gewinnen. Bis zum 9. Juni können sich interessierte Vereine über unsere Homepage bewerben.

Die Zeit läuft.... für euren Gewinn

Ab dem 23. Mai wird dann drei Wochen lang jeden Morgen um kurz nach sieben in der Frühsendung von Radio Mülheim ein Verein genannt. Der Bewerber oder einer der bis zu fünf von ihm benannten Vertreter haben dann zehn Minuten Zeit sich über die Radio Mülheim-Hotline zu melden.

Melden sich die Vertreter des Vereins in der vorgegebenen Zeit, haben sie mindestens 1.500 Euro von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr für ihre Vereinskasse gewonnen. Sollte sich ein Verein nicht rechtzeitig melden, geht das Geld in den Jackpot und am nächsten Tag hat ein anderer Verein die Chance auf den Jackpot.

Radio Mülheim – Scheine für Vereine – unterstützt von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr.

Also jetzt bewerben, um kurz nach sieben Radio Mülheim hören und mindestens 1.500 Euro gewinnen!