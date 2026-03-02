Scheine für Vereine – Gewinnt 1.000 Euro für euren Verein

Bewerbt euch jetzt mit eurem Verein und sichert euch einen Platz in unserer Lostrommel. Hört ihr euren Verein bei uns im Programm, habt ihr 10 Minuten Zeit für euren Anruf auf der kostenlosen Radio Mülheim Studiohotline 0800 70 70 321 und dann gehören die 1.000 Euro schon euch und eurem Verein.