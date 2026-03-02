Scheine für Vereine – Gewinnt 1.000 Euro für euren Verein

Anzeige
Ihr habt ab dem 16. März zweimal täglich die Chance auf 1.000 Euro für euer Vereinsprojekt - für zum Beispiel die Renovierung eures Vereinsheims, das anstehende Sommerfest oder neue Fußballtore. Wir von Radio Mülheim spielen mit euch “Scheine für Vereine”.
Die Zeit läuft... für euren Gewinn!
Bewerbt euch jetzt mit eurem Verein und sichert euch einen Platz in unserer Lostrommel. Hört ihr euren Verein bei uns im Programm, habt ihr 10 Minuten Zeit für euren Anruf auf der kostenlosen Radio Mülheim Studiohotline 0800 70 70 321 und dann gehören die 1.000 Euro schon euch und eurem Verein.
Radio Mülheim – Scheine für Vereine – unterstützt von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr.
Also jetzt bewerben, Radio Mülheim hören und 1.000 Euro gewinnen!
