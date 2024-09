Scheine für Schulen - gewinnt mindestens 2.000 Euro für euer Schulprojekt!

Aus unserer erfolgreichen Aktion „Scheine für Vereine“ wird zum 25-jährigen Jubiläum der Sparkassenstiftung Mülheim an der Ruhr für kurze Zeit die Aktion „Scheine für Schulen“.

Radio hören, anrufen und Geld für euer Schulprojekt gewinnen

Ab dem 07. Oktober wird dann eine Woche lang jeden Morgen um kurz nach sieben in der Frühsendung und um kurz nach 16:00 Uhr in der Nachmittagssendung von Radio Mülheim eine Schule genannt. Der Bewerber oder einer der bis zu fünf von ihm benannten Unterstützer haben dann zehn Minuten Zeit sich über die Radio Mülheim-Hotline 0800/7070321 zu melden.

Melden sich der Bewerber oder die Unterstützer in der vorgegebenen Zeit, haben sie mindestens 2.000 Euro von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr für ihre Schule gewonnen. Sollte sich ein Verein nicht rechtzeitig melden, geht das Geld in den Jackpot und eine andere Schule hat die Chance auf den Jackpot. Wichtig: Die Ansprechpartner/-innen müssen nicht Verantwortliche des Fördervereins sein, sondern können auch Lehrer/-innen oder Schüler/-innen sein.

Also jetzt bewerben, Radio Mülheim hören und mindestens 2.000 Euro gewinnen!

Scheine für Schulen wird euch präsentiert von der Sparkasse Mülheim

Zur Sparkassenstiftung Mülheim an der Ruhr: Das Stiftungsvermögen entwickelte sich seit der Gründung der Sparkassenstiftung im Jahr 1999 von rund 1,55 Millionen D-Mark bis heute auf ca. 3,75 Millionen Euro. Von Beginn an wurde im Rahmen der Vermögensanlage auf Themen wie Werthaltigkeit und Langfristigkeit gesetzt, um nachhaltig Ausschüttungen für Förderung von Projekten sicherzustellen. Das Kuratorium der Sparkassenstiftung tagt zweimal im Jahr zur Entscheidungsfindung über die Vergabe von Fördermittel. Das Kuratorium besteht aus fünf Mitgliedern, die direkt aus dem Kreis des Verwaltungsrates der Sparkasse Mülheim an der Ruhr entsandt werden. Begünstigt werden ausschließlich Projekte zum Wohle der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger oder Institutionen. Bis zum Jahresende 2023 wurden somit insgesamt 229 Projektzusagen mit einem Gesamtwert von über 2 Millionen Euro getätigt.

