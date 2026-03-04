Scheckübergabe für Dreifachsporthalle an der Luisenschule

Die Luisenschule ist eine von 18 anerkannten Sportschulen in Nordrhein-Westfalen. Die Sporthalle soll künftig nicht nur für Schulsport, sondern auch für Vereins- und Breitensport zur Verfügung stehen. Auch einen Raum für Krafttraining soll es geben. Der Baubeginn ist für Anfang 2028 geplant. Fertiggestellt werden soll die Sporthalle an der Südstraße passend zum Schuljahr 2029/2030.