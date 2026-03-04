© Foto: Helena Grebe, Stadt Mülheim an der Ruhr
Scheckübergabe für Dreifachsporthalle an der Luisenschule
Für den Bau der Dreifachsporthalle hat die Luisenschule heute einen Scheck von über 10 Millionen Euro erhalten. Der Regierungspräsident Thomas Schürmann hat den Zuwendungsbescheid heute offiziell im Rathaus überreicht.
Veröffentlicht: Mittwoch, 04.03.2026 15:21
Die Luisenschule ist eine von 18 anerkannten Sportschulen in Nordrhein-Westfalen. Die Sporthalle soll künftig nicht nur für Schulsport, sondern auch für Vereins- und Breitensport zur Verfügung stehen. Auch einen Raum für Krafttraining soll es geben. Der Baubeginn ist für Anfang 2028 geplant. Fertiggestellt werden soll die Sporthalle an der Südstraße passend zum Schuljahr 2029/2030.
