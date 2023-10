«Schaffe, schaffe, Häusle baue»: Fünf unverwüstliche Aufbauspiele

Berlin (dpa/tmn) - Von der industriellen Revolution über ungewisse Zukunftsvisionen bis hin zur entspannten Dorfgeschichte. Wir wollen fünf herausragende PC- und Konsolenspiele in Erinnerung rufen, die alle Facetten des altbewährten Aufbauspiel-Genres widerspiegeln.

1. «Anno 1800»

Seit über 20 Jahren zählt die Spielereihe «Anno» zu den erfolgreichsten Aufbaustrategiespielen hierzulande. Nach ein paar Ausflügen in die Zukunft kehrt die Reihe mit «Anno 1800» zu ihren Wurzeln zurück. Das Besinnen auf alte Tugenden erfreut alte wie neue Fans mit einem anspruchsvollen Spielprinzip und einer wunderschönen visuellen Umsetzung.

«Anno 1800» spielt zur Zeit der Industriellen Revolution. Spieler und Spielerinnen bevölkern eine Inselwelt, errichten Wohn- und Wirtschaftsgebäude und treiben Handel mit den Nachbarn. Dass die Konkurrenz auch mal für mächtig Ärger sorgt, versteht sich von selbst.

Um in «Anno 1800» Erfolg zu haben, müssen Spieler und Spielerinnen einen kühlen Kopf bewahren und sich nicht von der Inselromantik und dem Gewusel der Bewohner ablenken lassen. Den Entwicklern von Ubisoft Mainz ist ein rundes Game gelungen, das Genrefans fast wunschlos glücklich macht.

Jede Spielmechanik ist durchdacht, die Bedienung für so ein komplexes Spielprinzip überraschend zugänglich und die visuelle Umsetzung setzt Maßstäbe im Genre. Kein Wunder, dass inzwischen einige Erweiterungen erschienen sind und das Spiel mit Preisen überhäuft wurde. In diesem Jahr erschien die Konsolenumsetzung für PS5 und Xbox Series.

Spielenswert weil: Wer im Genre mitreden will, kommt an «Anno 1800» nicht vorbei. Das Spiel hat in Sachen Aufbau den gleichen Stellenwert wie «Herr der Ringe» in der Literatur oder «Der Pate» im Film. Muss man kennen. («Anno 1800», Ubisoft, für Windows, PS5, Xbox Series. USK ab 6)

2. «The Wandering Village»

Ein Aufbaustrategie mit Ökobotschaft: Statt ständig nach dem größten Gewinn zu streben, geht es in dem Spiel des Schweizer Entwicklungsstudios Stray Fawn um das gemeinsame Überleben in einer ungewissen Zukunft. Ein Spielkonzept, das ankommt: 2022 gewann es den Preis für das beste Spiel beim Deutschen Entwicklerpreis.

Die originelle Ausgangslage: Irgendwann in der Zukunft hat eine Suche das Leben auf dem Planeten vernichtet. Nur eine Handvoll Überlebender zieht durch die Lande, um das letzte unversehrte Fleckchen Erde zu finden. Ihre Hoffnung ist der Megasaurus Onbu, auf dessen Rücken sie durch die Lande ziehen und dort sogar ihr kleines Dorf errichten.

Statt Land und Leute auszubeuten, müssen sie mit ihren Ressourcen haushalten und Onbu bei Laune halten: Wird das Tragetier nämlich bockig, bleibt es einfach mal stehen und verweigert jeden Befehl. Im Gegensatz zur großen Konkurrenz im Aufbaustrategiegenre geht es in «The Wandering Village» um das Miteinander und nicht um den ständigen Konkurrenzkampf um Gold und Ressourcen.

Spieler und Spielerinnen müssen bei ihren Entscheidungen oft den Willen des großen Onbu berücksichtigen, um zu überleben. Sie können nicht ohne ihn, er aber auch nicht ohne die Menschen, die ihn ständig füttern. Das macht «The Wandering Village» zu einem hoffnungsvollen, aber keinesfalls leichten Spiel. Selbst Genre-Kenner dürften sich bei dieser Endzeit-Odyssee auf dem Rücken eines Riesensauriers manchmal die Zähne ausbeißen.

Spielenswert weil: «The Wandering Village» bringt frischen Wind und eine kluge Ökobotschaft in das altbewährte Genre, ohne die spielerische Herausforderung zu vernachlässigen. («The Wandering Village», Stray Fawn Studio, für Windows, Linux, MacOS, SteamOS und Xbox Series. USK ab 6.)

3. «Frostpunk»

Hier gibt es wenig zu lachen. Das Aufbaustrategiespiel des polnischen Entwicklerstudios 11 Bit spielt in einer düsteren Zukunft und stellt Spieler und Spielerinnen vor nahezu unmögliche Entscheidungen. Das ist so bedrückend wie herausfordernd.

«Frostpunk» spielt irgendwann in der Zukunft. Eine neue Eiszeit hat die Menschen in einen kleinen Krater zurückgedrängt, in dem Sie ihre neue Heimat aufbauen wollen. Das Essen ist knapp, lebensbedrohliche Krankheiten grassieren. Als Stadtoberhaupt müssen die Spieler und Spielerinnen entscheiden, ob sie einen radikalen Polizeistaat aufbauen wollen oder sich dem religiösen Fanatismus hingeben.

Gute Entscheidungen gibt es kaum, jeder Weg hat seine eigenen dunklen Seiten. Doch die Zeit drängt: Bis zum nächsten Schneesturm muss der rettende Hitzegenerator gebaut sein. Klingt düster, ist es auch. Nicht umsonst bezeichnet 11 Bit «Frostpunk» als Survival-Aufbaustrategie».

Und kaum ein Spiel nimmt sein Szenario so ernst: Selbst ein Sieg ist mit vielen moralischen Stolpersteinen gepflastert, die Spieler und Spielerinnen noch lange beschäftigen werden. Ein intelligentes, nachdenkliches Spiel über den Wert des Lebens.

Spielenswert weil: «Frostpunk» macht ernst. Das ist für das Genre düster und heftig, aber selten konnten Spieler und Spielerinnen die Konsequenzen ihrer Entscheidungen so spüren wie hier. Clevere und anspruchsvolle Aufbaustrategie, für Fans die mehr wollen, als «einfach nur spielen». («Frostpunk», 11 Bit Studios, für Windows, PS4, Xbox One und MacOS. USK ab 16.)

4. «Dorfromantik»

Aus dem Nichts eroberte «Dorfromantik» die Spielwelt. Das kleine deutsche Entwicklerstudio Toukana Interactive mixt hier geschickt Elemente aus Aufbaustrategie und Kartenlegespiel zu einem unglaublich motivierenden Zeitfresser, der Spieler und Spielerinnen nicht so schnell wieder loslässt.

Das Spielprinzip erinnert an den Brettspielklassiker «Carcassonne»: Spieler und Spielerinnen ziehen Geländekarten aus einem Stapel und legen sie nach bestimmten Bedingungen an Wiesen, Städte und Flüsse an. Je größer die Stadt und je größer der Fluss, desto mehr regnet es Punkte und Extrakarten. Fürs Erreichen bestimmter Missionsziele, etwa der Bau einer besonders großen Stadt, gibt es Extrapunkte.

Sind alle Karten aufgebraucht, wird abgerechnet. Das ist so simpel wie genial. Zwar ist der Einstieg leicht, aber wer sich ganz oben in der Highscore-Liste eintragen will, muss seinen Städtebau clever planen und auf Kartenglück hoffen. Dem zugänglichen und motivierenden Spielprinzip von «Dorfromantik» kann sich niemand entziehen.

Alte, junge und erfahrene Spieler und Spielerinnen können sich auf ein paar spannende Runden freuen. «Dorfromantik» wurde 2021 nicht nur mit dem Deutschen Entwicklerpreis für das beste Spiel ausgezeichnet, sondern darf sich inzwischen auch über eine äußerst erfolgreiche Brettspielvariante freuen, die ihrerseits 2023 zum Spiel des Jahres gekürt wurde.

Spielenswert weil: Darf's eine Runde mehr sein? Wer einmal mit «Dorfromantik» angefangen hat, kommt so schnell nicht mehr davon los. Der motivierende Mix aus Aufbaustrategie und Kartenlegespiel ist ideal für die «Runde zwischendurch». («Dorfromantik», Toukana Interactive, für Windows und Nintendo Switch. USK ab 0.)

5. «Ballads of Hongye»

Entwickler Seasun Games schickt Spieler und Spielerinnen als Städtebauer ins mittelalterliche China. Zwischen wogenden Baumwipfeln und zeitgenössischer Architektur werkeln sie an ihrem Stadtimperium, das mit jeder erfolgreichen Mission weiter wächst. Im Prinzip erwartet die Fans ein klassisches Aufbaustrategiespiel im «Anno»-Stil: Gebäude schaffen Wohnraum und Arbeitsplätze, Handelsketten bringen das nötige Geld und neue Technologien erleichtern die Arbeit.

Allerdings bringt «Ballads of Hongye» so einige Neuigkeiten mit sich. So vergrößert sich die bebaubare Region erst nach dem erfolgreichen Abschluss bestimmter Missionen und Berater bringen Boni für Baugeschwindigkeit und Forschung. Ein optionales Zeitlimit macht das Städtebaumanagement zu einer kniffligen Aufgabe. Das ist spannend und herausfordernd zugleich.

Fans sollten sich nicht von der bezaubernden Grafik im Miniaturen-Look und der visuellen Detailverliebtheit täuschen lassen - «Ballads of Hongye» ist ein echter Aufbaustrategiebrocken. Seasun Games bietet nicht nur etwas für Auge, sondern auch ein durchdachtes und anspruchsvolles Spielsystem. Ein echter Geheimtipp für Aufbaustrategiefans.

Spielenswert weil: Schön, schöner, «Ballads of Hongye». Das ungewöhnliche Szenario und die tolle Grafik machen aus dem im alten Chin angesiedelten Aufbaustrategiespiel ein Kleinod im hart umkämpften Genre-Markt. «Ballads of Hongye», Seasun Games, für Windows. USK nicht geprüft.)