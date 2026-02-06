Schacht wird an der Eppinghofer Straße repariert

Die Fahrspur wird gesperrt, weil das Tiefbauamt den kaputten Schacht instandsetzen muss. Verkehr aus der Max-Kölges-Straße kann aber weiter auf die Eppinghofer Straße fahren. Die Umleitung wird bereits am Sonntag (8.2.) aufgestellt. Die Arbeiten starten am Montag und sollen bis Donnerstag (12.2.) fertig sein. Auch Radfahrer und Fußgänger sind betroffen und müssen umgehen.