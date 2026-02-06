© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services
© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services
Schacht wird an der Eppinghofer Straße repariert
Ab Montag (9.2.) muss ein Schacht an der Ecke Eppinghofer Straße/Max-Kölges-Straße repariert werden. Autofahrer können vier Tage lang nicht von der Eppinghofer Straße in die Max-Kölges-Straße abbiegen.
Veröffentlicht: Freitag, 06.02.2026 16:00
Anzeige
Die Fahrspur wird gesperrt, weil das Tiefbauamt den kaputten Schacht instandsetzen muss. Verkehr aus der Max-Kölges-Straße kann aber weiter auf die Eppinghofer Straße fahren. Die Umleitung wird bereits am Sonntag (8.2.) aufgestellt. Die Arbeiten starten am Montag und sollen bis Donnerstag (12.2.) fertig sein. Auch Radfahrer und Fußgänger sind betroffen und müssen umgehen.
Anzeige