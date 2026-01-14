Sarah Engels will für Deutschland beim ESC antreten

Köln (dpa) - 15 Jahre nach ihrer Finalteilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar» will sich Sarah Engels (33) in einem weiteren Musikfinale beweisen: Die Sängerin aus Köln wird nach dpa-Informationen am 28. Februar beim deutschen ESC-Finale antreten. Auch die «Bild»-Zeitung hat darüber berichtet. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird Deutschland am 16. Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien vertreten.

Auf Instagram hatte Engels bereits Neuigkeiten angekündigt: «Niemand wird damit rechnen. Eventuell wird man es mir nicht zutrauen.» Nach dpa-Infos werden acht weitere Acts um das Ticket für Wien kämpfen, Engels geht mit dem englischen Song «Fire» ins Rennen.

Der SWR, der in diesem Jahr erstmals den deutschen ESC-Vorentscheid ausrichtet, wollte sich nicht zur Personalie äußern. Noch in dieser Woche werden die Acts aber wohl öffentlich präsentiert.

So ist Sarah Engels bekannt geworden

Engels belegte in der achten «DSDS»-Staffel den zweiten Platz hinter ihrem späteren Ehemann Pietro Lombardi. Danach veröffentlichte sie mehrere erfolgreiche Alben auf Deutsch, zuletzt auch in englischer Sprache. Außerdem nahm sie an TV-Shows wie «The Masked Singer» und «Let's Dance» teil.