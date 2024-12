Sandy Mölling wird neue «Päpstin»

Fulda (dpa/lhe) - No-Angels-Sängerin Sandy Mölling wird im nächsten Jahr die Hauptrolle in dem Musical «Die Päpstin» in Fulda übernehmen. Erstmals werde Mölling am 13. Juni zu sehen sein, kündigte der Veranstalter Spotlight Musicals an. Da die «No Angels» im Sommer 2025 auf Deutschland-Tour unterwegs seien, spiele Mölling nur 30 der 42 Shows im Fuldaer Schlosstheater. Zuvor hatte die «Fuldaer Zeitung» darüber berichtet.

«Ich habe Sandy bereits in einigen Musicalproduktionen gesehen. Abgesehen davon, dass sie eine tolle und technisch sehr versierte Sängerin ist, hat mich auch ihr Schauspiel absolut überzeugt», sagte Komponist Dennis Martin.

«Spannende Herausforderung»

Für die Sängerin und Schauspielerin ist es den Angaben zufolge das erste Engagement in Fulda. «Ich freue mich sehr auf diese spannende Herausforderung», zitiert der Veranstalter die 43-Jährige. «Ich war schon in diesem Jahr zu Gast in Fulda, um mir die Päpstin anzuschauen und freue mich, bald viel Zeit in dieser schönen Stadt zu verbringen.»

Mölling hatte in diesem Jahr auch als Darstellerin des Stücks «Wie im Himmel» bei den Bad Hersfelder Festspielen mitgewirkt.