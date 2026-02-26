Samsungs neue S26-Serie: Viel KI und ein wenig Privacy

Berlin (dpa/tmn) - Samsung hat mit der Galaxy-S26-Serie seine neuen Top-Smartphones vorgestellt. Die Südkoreaner haben sowohl dem S26, dem S26+ als auch dem S26 Ultra viele neue Software-Funktionen spendiert, die vor allem auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren.

Dazu zählen der Chatbot Perplexity mit Zugriff auf viele zentrale Apps, der KI-aktualisierte Assistent Bixby zur Menüsteuerung und für die Suche auf dem Gerät sowie passend zum Kontext erscheinende Schaltflächen (Now Nudge).

S26-Ultra-Display lässt neugierige Zeitgenossen abblitzen

Eine Display-Besonderheit weist der 6,9-Zoll-Bildschirm des S26 Ultra auf: Es handelt sich um ein Privacy-Display, das die seitlichen Blickwinkel einschränkt und potenziell neugierigen Mitmenschen einen Strich durch die Rechnung macht.

Optisch weisen die neuen Samsung-Flaggschiffe große Ähnlichkeit zur S25-Serie auf, wobei sich die drei Telefone vom Aussehen her mit Aluminium-Gehäusen und abgerundeten Ecken tendenziell angleichen.

AMOLED-Displays mit 120 Hertz - und drei bis vier Kameras

Das S26+ kommt mit 6,7-Zoll-Display, das wie beim S26 Ultra mit 3120 mal 1440 Pixeln auflöst. Beim 6,3 Zoll großen S26 löst der Bildschirm mit 2340 mal 1080 Pixeln auf. Alle Bildschirme bieten AMOLED-Technologie und adaptiver Bildwiederholrate (bis 120 Hertz).

Sowohl das S26 als auch das S26+ haben eine Dreifach-Kamera an Bord:

Eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln (MP)

eine Ultraweitwinkel-Kamera (12 MP)

und ein Teleobjektiv mit Dreifachzoom (10 MP).

Das S26 Ultra bietet gleich vier Kameras auf:

Hauptkamera (200 MP)

Ultraweitwinkel

zwei Telekameras mit Dreifach- (10 MP) beziehungsweise Fünffach-Zoomobjektiv (50 MP).

Je nach Modell abgestufte Akkukapazität und Ladeleistung

Beim Thema Akku und Laden bietet das Ultra einen 5.000-mAh-Akku, bis zu 60 Watt Ladeleistung am Kabel und bis zu 25 Watt drahtlos.

Das S26+ kommt mit einem 4.900 mAh großen Akku und erlaubt maximal 45 Watt am Kabel und maximal 25 Watt kabellos.

Und das S26 schließlich hat 4.300 mAh Akkukapazität und nimmt bis zu 25 Watt (Kabel) beziehungsweise 15 Watt auf (Wireless) auf.

Alle drei Telefone beherrschen das Wireless Reverse Charging.

Ab 1000 Euro geht's los - Verkaufsstart am 11. März

Die Preise für die neue S-Generation starten bei 1000 Euro (S26), mindestens 250 Euro mehr kostet das S26+.

Und bei 1450 Euro liegt der Startpreis für das S26 Ultra. In diesen Einstiegskonfigurationen sind 256 Gigabyte (GB) Speicher verbaut.

Im Ultra arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ein Qualcomm-Prozessor, während im S26 und im S26+ der Prozessor Exynos 2600 aus Samsung-Fertigung seinen Dienst verrichtet. Verkaufsstart soll der 11. März sein.