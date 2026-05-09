© Siedlergemeinschaft Mausegatt/Kreftenscheer
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Samstag: Großer Kindertrödel in Mülheim
Heute (09.05.) von 11 bis 14 Uhr findet auf der Festwiese am Walter-Schmidt-Platz in der Siedlung Mausegatt/Kreftenscheer ein großer Frühlings-Kindertrödel statt. Der Markt ist mit mehr als 50 Ständen bereits komplett ausgebucht.
Veröffentlicht: Samstag, 09.05.2026 06:00
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Besucher finden Spielzeug und Kinderkleidung für alle Altersgruppen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es frische Waffeln, Kuchen und Getränke. Der Eintritt ist frei. Da die Parkmöglichkeiten vor Ort begrenzt sind, empfiehlt die Siedlergemeinschaft die Anreise mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß.
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