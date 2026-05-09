Samstag: Großer Kindertrödel in Mülheim

Besucher finden Spielzeug und Kinderkleidung für alle Altersgruppen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es frische Waffeln, Kuchen und Getränke. Der Eintritt ist frei. Da die Parkmöglichkeiten vor Ort begrenzt sind, empfiehlt die Siedlergemeinschaft die Anreise mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß.