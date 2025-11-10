Navigation

Sänger von Tears for Fears wird mit 64 noch einmal Vater

Veröffentlicht: Montag, 10.11.2025 15:51

Seit den 1980er Jahren gehört Roland Orzabal mit Tears for Fears zu den prägenden Gesichtern des britischen Pop. Nach schwierigen Jahren erlebt der Sänger nun privat einen weiteren Neubeginn.

Tears For Fears
© Chapman Baehler/Concord/dpa

Spätes Familienglück

London (dpa) - Späte Vaterfreuden für Popstar Roland Orzabal: Der Tears-for-Fears-Sänger hat mit 64 Jahren noch einmal Nachwuchs bekommen. In einem Instagram-Post zeigte seine Ehefrau, Emily Rath Orzabal, ein Foto ihres gemeinsamen Babys: ein kleines Mädchen mit dem Namen Eula. Auf dem Bild liegt der Musiker lächelnd neben seiner Tochter.

Orzabal, bekannt durch Welthits wie «Shout» und «Everybody Wants to Rule the World», hat bereits mehreren Medienberichten zufolge zwei Söhne aus erster Ehe. Seine damalige Frau Caroline Orzabal starb 2017 nach langer Krankheit. Den Verlust verarbeitete der Musiker auch in dem Album «The Tipping Point», das Tears for Fears 2022 nach fast 20 Jahren Pause veröffentlichten.

Neue Liebe

Mit Emily Rath, die Orzabal 2020 heiratete, fand der Musiker eine neue Liebe. Im Juni 2025 teilte Rath bereits Fotos auf Instagram mit deutlichem Babybauch, nun ist das Kind offensichtlich schon einige Wochen alt.

Zuletzt veröffentlichten Tears for Fears das Live-Album «Songs for a Nervous Planet» und mehrere neue Lieder. Ein Stück daraus, «The Girl That I Call Home», widmete Orzabal seiner Frau Emily. Nun könnte es in Zukunft vielleicht auch Songs für Tochter Eula geben.

