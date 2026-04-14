Sabotage bei der Bahn? Züge fallen aus

Der Schaden wurde gegen 1 Uhr nachts entdeckt. Bahnmitarbeiter arbeiteten die ganze Nacht durch, um die Kabel zu reparieren – gegen 8 Uhr morgens war der Schaden behoben, heißt es von der Deutschen Bahn. Im Berufsverkehr davor mussten viele Pendler auf Ersatzbusse umsteigen, weil Regionalzüge auf mehreren Linien komplett ausfielen. Fernzüge wurden umgeleitet und hielten weder in Gelsenkirchen noch in Recklinghausen oder Oberhausen. Die Polizei schließt Sabotage nicht aus und hat den Staatsschutz eingeschaltet – der ermittelt bei Straftaten mit möglichem politischen Hintergrund. Ob es sich um einen gezielten Angriff oder schlichten Kabeldiebstahl handelt, ist noch unklar.