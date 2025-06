Sabalenka erstmals im Finale der French Open

Paris (dpa) - Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat bei den French Open erstmals das Endspiel erreicht. Die 27-Jährige aus Belarus gewann in Paris ihr Halbfinale gegen Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen mit 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 und beendete damit Swiateks beeindruckende Siegesserie im Stade Roland Garros. Die Polin hatte in den vergangenen drei Jahren den Titel in der französischen Hauptstadt gewonnen und insgesamt 26 Partien in Serie siegreich bestritten.

Sabalenka trifft im Finale am Samstag auf die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff aus den USA oder die französische Wildcard-Spielerin Lois Boisson. Die beiden Spielerinnen stehen sich heute im zweiten Halbfinale gegenüber.

Perfekter dritter Satz für Sabalenka

Sabalenka und Swiatek begegneten sich rund zwei Stunden lang auf Augenhöhe. Sabalenka startete furios, dann kämpfte sich die Polin zurück, ehe sich die Nummer eins der Tennis-Welt doch den ersten Satz im Tiebreak holte. Im zweiten Durchgang steigerte sich Swiatek dann noch einmal und schaffte den Satzausgleich. Doch dann drehte Sabalenka plötzlich auf und spielte den perfekten dritten Satz.

«Es fühlt sich unglaublich an. Aber der Job ist noch nicht erledigt. Ich muss noch ein Spiel gewinnen», sagte Sabalenka, die bislang drei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat.