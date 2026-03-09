Anzeige
Saarn: Zwei Häuser nach Großbrand unbewohnbar
© Feuerwehr Mülheim
Ein verheerendes Feuer hat am Samstagmorgen (07.03.) in Saarn zwei Wohnhäuser zum großen Teil zerstört. Laut Feuerwehr mussten rund 40 Bewohner evakuiert werden, niemand wurde verletzt.

Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 05:55

Das Feuer war am Samstag gegen 8:30 Uhr im Dachbereich eines Wohn- und Geschäftshauses in der Luxemburger Allee ausgebrochen und schnell auf ein Nebengebäude übergegriffen, sagt die Feuerwehr. Dichter Rauch und Flammen waren aus großer Entfernung sichtbar. Zunächst bestand der Verdacht, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden könnte - dem war aber nicht so. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die evakuierten Bewohner wurden in einem MVG-Bus betreut. Etwa 65 Einsatzkräfte waren im Einsatz, die Luxemburger Allee war gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und hat beide Gebäude versiegelt.

