Saarn: Stromausfall nach Brand in Verteilerkasten

Die Feuerwehr war gegen 19:30 Uhr alarmiert worden. Vor Ort stieg Rauch aus einem Verteilerkasten auf, heißt es von der Feuerwehr. Der Bereich wurde abgesperrt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zusammen mit dem Energieversorger wurde der Kasten geöffnet und das Feuer gelöscht. Wegen des Defekts fiel in Teilen von Saarn der Strom aus. Das hatte auch direkte Folgen für Anwohner: Unter anderem lief ein Sauerstoffgerät in einer Wohnung nicht mehr weiter. Eine betroffene Person kam deshalb zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Gegen 20:30 Uhr waren laut Feuerwehr wieder alle betroffenen Haushalte mit Strom versorgt.