Saarn: LKW mit wertvoller Zinkladung gestohlen

Unbekannte Täter mussten den Auflieger von der Zugmaschine trennen und die Bremsen lösen, um ihn zu stehlen. Ein Zeuge hatte das Gespann zuletzt am Samstagabend (07.03.) gegen 19 Uhr gesehen. Der gestohlene Anhänger hat eine grüne Plane mit weißer Aufschrift, ein rundes Firmenlogo und belgische Kennzeichen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Aufliegers nimmt sie per E-Mail oder unter der Nummer 0201/829-0 entgegen.