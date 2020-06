Saarbrücken: Trostloses Ende eines Fußball-Märchens

Über das Pokal-Märchen des 1. FC Saarbrücken wird man noch viele Jahre erzählen. Doch ausgerechnet als beim Halbfinale gegen Leverkusen Millionen zusahen, endete es seltsam unemotional. Was an der Leistung beider Teams lag. Aber auch viel an den Umständen.

© Ronald Wittek (dpa)