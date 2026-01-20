S6: Weiter kein Pendlerglück

Gegen 16 Uhr entdeckte eine Reinigungskraft den Koffer in der Gepäckablage. Reisende mussten den Zug verlassen, der Bahnsteig am Essener Hauptbahnhof wurde geräumt. Noch bevor die Einsatzkräfte den Koffer eingehend untersuchen konnten, meldete sich ein Mann bei der Bahn. Er gab an, den Koffer in der S-Bahn vergessen zu haben. Der 37-Jährige muss jetzt damit rechnen, dass ihm Deutsche Bahn und Bundespolizei Rechnungen für den Einsatz schicken. Die S6 ist wegen der Bahnsperrung bei Duisburg die einzige Direktverbindung zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und Düsseldorf. Die Züge platzen regelmäßig aus allen Nähten. Vor allem wegen technischer Probleme gab es in den letzten Wochen zahlreiche Ausfälle.