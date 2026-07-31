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S-Bahn-Sperrung zwischen Essen und Dortmund ab heute
© Alexandra Roth / Funke Foto Services
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S-Bahn-Sperrung zwischen Essen und Dortmund ab heute

Von heute Abend (31.7.) um 21 Uhr bis zum 21. August fahren auf der S-Bahn-Strecke zwischen Essen-Steele Ost und Dortmund Ersatzbusse. Die Linien S 1 und S 2 sind betroffen.

Veröffentlicht: Freitag, 31.07.2026 15:00

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Die Deutsche Bahn nutzt die Sommerpause für Weichen- und Oberleitungsarbeiten sowie Vorarbeiten für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Express. Bei der S 1 entfallen alle Züge zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Essen-Steele Ost. Bei der S 2 gibt es Ersatzbusse zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Dorstfeld. In Essen-Steele Ost und Bochum-Langendreer finden außerdem Kampfmittelsondierungen und Baugrunduntersuchungen für den künftigen RRX-Ausbau statt. Alle aktuellen Fahrtzeiten gibt es unter zuginfo.nrw oder bahn.de/service/fahrplaene.

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