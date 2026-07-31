S-Bahn-Sperrung zwischen Essen und Dortmund ab heute

Die Deutsche Bahn nutzt die Sommerpause für Weichen- und Oberleitungsarbeiten sowie Vorarbeiten für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Express. Bei der S 1 entfallen alle Züge zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Essen-Steele Ost. Bei der S 2 gibt es Ersatzbusse zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Dorstfeld. In Essen-Steele Ost und Bochum-Langendreer finden außerdem Kampfmittelsondierungen und Baugrunduntersuchungen für den künftigen RRX-Ausbau statt. Alle aktuellen Fahrtzeiten gibt es unter zuginfo.nrw oder bahn.de/service/fahrplaene.