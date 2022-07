RWW erneuert Trinkwasserleitung

Am Ruhrufer in Mülheim starten heute Bauarbeiten mit nötigen Sperrungen. Das kündigt die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft an. RWW erneuert auf rund 160 Metern die Trinkwasserleitungen.

© Erwin Wodicka - fotolia