© Ingo Otto/FUNKE Foto Services
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RWW erhöht Wasserpreise ab Juli
Trinkwasser wird in Mülheim zum 1. Juli teurer. Das hat der Versorger RWW mitgeteilt. Für 1.000 Liter Wasser steigt der Preis um sechs Cent auf 1,62 Euro brutto. Dazu kommt ein höherer Grundpreis, der je nach Hausgröße unterschiedlich ausfällt.
Veröffentlicht: Donnerstag, 25.06.2026 05:53
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In einem Einfamilienhaus steigen die Kosten laut RWW im Schnitt um 1,96 Euro pro Monat. In größeren Häusern fällt das Plus pro Haushalt meist etwas kleiner aus. In einem Sechs-Familienhaus sind es zum Beispiel rund 1,40 Euro mehr im Monat, in einem Acht-Familienhaus 1,23 Euro. RWW begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten, vor allem für Energie, Material, externe Arbeiten und Personal.
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