RWW erhöht Wasserpreise ab Juli

In einem Einfamilienhaus steigen die Kosten laut RWW im Schnitt um 1,96 Euro pro Monat. In größeren Häusern fällt das Plus pro Haushalt meist etwas kleiner aus. In einem Sechs-Familienhaus sind es zum Beispiel rund 1,40 Euro mehr im Monat, in einem Acht-Familienhaus 1,23 Euro. RWW begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten, vor allem für Energie, Material, externe Arbeiten und Personal.