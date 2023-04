Russland startet überraschend Flottenmanöver im Pazifik

Durch das Manöver will sich Russland auf einen möglichen Angriff vorbereiten, so Verteidigungsminister Schoigu. Im Fokus liegen zwei Inseln. Das dürfte auch in Japan für Aufsehen sorgen.

© Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa