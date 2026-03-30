Ruhrufer: Geh- und Radweg teilweise gesperrt

Am Ruhrufer in Mülheim starten heute (30.03.) Bauarbeiten. Deshalb wird der Geh- und Radweg zwischen Kassenberg und Am Schloß Broich für rund acht Wochen gesperrt.

Nach Angaben der Stadt muss im betroffenen Abschnitt der Belag der Stahlbetonplatte, die über die Stützwand hinausragt, erneuert werden.