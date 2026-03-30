© Stadt Mülheim
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Ruhrufer: Geh- und Radweg teilweise gesperrt
Am Ruhrufer in Mülheim starten heute (30.03.) Bauarbeiten. Deshalb wird der Geh- und Radweg zwischen Kassenberg und Am Schloß Broich für rund acht Wochen gesperrt.
Nach Angaben der Stadt muss im betroffenen Abschnitt der Belag der Stahlbetonplatte, die über die Stützwand hinausragt, erneuert werden.
Veröffentlicht: Montag, 30.03.2026 06:22
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Betroffen ist ein rund 235 Meter langer Abschnitt. Auch die Treppenabgänge im Baustellenbereich können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Für Fußgänger und Radfahrer werden Umleitungen ausgeschildert. Spürbar wird das vor allem für Menschen, die dort täglich Richtung Broich oder Kassenberg unterwegs sind. Die Stadt bittet um Verständnis für die Einschränkungen.
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