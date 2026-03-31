Ruhr.Topcard 2026: Bis jetzt stabile Verkaufszahlen

Insgesamt wurden letztes Jahr rund 275.000 Ruhr.Topcards verkauft, die bei den über 150 Partnerbetrieben im Ruhrgebiet und angrenzenden Regionen eingesetzt wurden. Der Zoo Duisburg führte die Liste der beliebtesten Ziele an, gefolgt vom Zoo Dortmund und dem Tierpark + Fossilium Bochum. Auch der Gasometer Oberhausen, das Freizeitbad Atlantis Dorsten, das Zeiss Planetarium Bochum, der Movie Park Germany sowie der Aquapark Oberhausen waren beliebt. Die Ruhr.Topcard bietet kostenfreien oder vergünstigten Eintritt zu einer Vielzahl von Freizeit- und Kultureinrichtungen und kostet für Erwachsene 70 Euro und für Erwachsene 43 Euro. Es gibt sie sowohl digital als auch analog. Mehr Infos bekommt ihr hier.