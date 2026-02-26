Ruhrtalbrücke A52: Aktuell beide Fahrtrichtungen einspurig
Am Montag (23.02.) waren viele Pendler verwundert, dass an der Ruhrtalbrücke auf der A52 bei Mülheim plötzlich beide Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar waren. Auf Nachfrage teilte die Autobahn GmbH, dass seit Montag zusätzlich zur Sperrung Richtung Essen die Überholspur in Richtung Düsseldorf gesperrt ist. Das war zuvor nicht so angekündigt worden. Die Beschränkung auf jeweils eine Spur je Fahrtrichtung wird voraussichtlich bis spätestens Mitte März bestehen.
Bereits Anfang Februar hatten die Arbeiten an der Ruhrtalbrücke in Fahrtrichtung Essen begonnen. Die Übergänge zwischen Fahrbahn und Brücke müssen an insgesamt acht Stellen repariert werden – sowohl am Anfang als auch am Ende der Brücke und nicht nur in Richtung Essen, sondern auch in Richtung Düsseldorf. Jede der acht Reparaturen wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen, sodass die Arbeiten bis Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni abgeschlossen sein sollen. Erst dann wird die A52 wieder ohne Spursperrungen vollständig befahrbar sein.