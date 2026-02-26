Ruhrtalbrücke A52: Aktuell beide Fahrtrichtungen einspurig

Bereits Anfang Februar hatten die Arbeiten an der Ruhrtalbrücke in Fahrtrichtung Essen begonnen. Die Übergänge zwischen Fahrbahn und Brücke müssen an insgesamt acht Stellen repariert werden – sowohl am Anfang als auch am Ende der Brücke und nicht nur in Richtung Essen, sondern auch in Richtung Düsseldorf. Jede der acht Reparaturen wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen, sodass die Arbeiten bis Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni abgeschlossen sein sollen. Erst dann wird die A52 wieder ohne Spursperrungen vollständig befahrbar sein.