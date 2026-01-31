Ruhrtal-Radweg feiert 20. Geburtstag

Seit der Eröffnung 2006 ist der Radweg zu einem der bekanntesten Radwege Deutschlands geworden. 2022 zählten die Betreiber 1,12 Millionen Besuchertage und 39 Millionen Euro Umsatz entlang der Strecke. Der Radweg verbindet 23 Städte vom Sauerland bis zum Rhein. Zum Jubiläum soll jede Stadt einen Baum pflanzen. Radfahrer können durch das Befahren der kompletten Strecke Baumsetzlinge gewinnen. Im März wird der Radweg erneut als Qualitätsroute mit vier Sternen ausgezeichnet, so die Ruhr Tourismus.