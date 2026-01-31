Anzeige
Ruhrtal-Radweg feiert 20. Geburtstag
© Radio Mülheim
Der beliebte Ruhrtal-Radweg wird zwanzig Jahre alt. Der 240 Kilometer lange Radweg führt auch 14 Kilometer durch Mülheim - von Mintard bis zum Ruhrstadion in Styrum.

Veröffentlicht: Samstag, 31.01.2026 07:00

Seit der Eröffnung 2006 ist der Radweg zu einem der bekanntesten Radwege Deutschlands geworden. 2022 zählten die Betreiber 1,12 Millionen Besuchertage und 39 Millionen Euro Umsatz entlang der Strecke. Der Radweg verbindet 23 Städte vom Sauerland bis zum Rhein. Zum Jubiläum soll jede Stadt einen Baum pflanzen. Radfahrer können durch das Befahren der kompletten Strecke Baumsetzlinge gewinnen. Im März wird der Radweg erneut als Qualitätsroute mit vier Sternen ausgezeichnet, so die Ruhr Tourismus.

